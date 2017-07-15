Монтелла: «Милан» покупает одного из двух лучших центральных защитников мира

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал скорый переход защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Россонери уже объявили о достигнутом соглашении по трансферу 30-летнего игрока.
«Клуб делает необычную работу на трансферном рынке, привлекая как опытных, так и молодых игроков. Многие прибывают из других лиг, поэтому им потребуется немного времени, чтобы приспособиться, но я уверен в каждом новичке. Честно говоря, я не чувствую особого давления. Мне легче тренировать сильных игроков.
Бонуччи — игрок мирового класса. Думаю, что он и Серхио Рамос являются лучшими центральными защитниками в мире. Я мечтал поработать с Леонардо», — цитирует Монтеллу Football Italia.