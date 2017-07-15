«Енисей» обыграл «Тюмень», одержав первую победу под руководством Аленичева

В матче второго тура первенства Футбольной национальной лиги «Енисей» в Красноярске одержал победу со счётом 3:1 над «Тюменью».
На 29-й минуте счёт открыл Андрей Козлов, а незадолго до конца первого тайма отличился Алексей Исаев. На 70-й минуте Альберт Богатырёв один мяч отыграл. Окончательный результат 10 минут спустя установил Владимир Камеш.
Таким образом, «Енисей» одержал первую победу в официальном матче под руководством Дмитрия Аленичева. В первом туре красноярская команда проиграла «Динамо СПб» (1:2).