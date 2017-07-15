Хацкевич: хочется верить, что в этом сезоне всё в УПЛ хотя бы стабилизируется

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от старта нового сезона. 15 июля киевляне сыграют с «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины.
«Хочется верить, что в этом сезоне всё хотя бы стабилизируется. Сейчас непростое время для Украины и для футбола в частности.
Слава Богу, что в „Динамо“ всё держится на высоком уровне, за что могу сказать только спасибо нашему президенту. Другим командам также пожелаю прочной финансовой базы, тогда уровень первенства точно начнёт подниматься», — цитирует Хацкевича «Команда №1».
Фонсека: при Хацкевиче идеи футбола киевского «Динамо» немного изменились