Новый сезон в РФПЛ стартовал с ничьей между «Уралом» и «Ростовом»

В стартовом матче российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 в Екатеринбурге встречались «Урал» и «Ростов». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.
В конце первого тайма арбитр Сергей Лапочкин назначил в ворота «Ростова» пенальти за игру рукой в штрафной со стороны Хорена Байрамяна. 11-й метровый реализовал Николай Димитров. Отыграться гости сумели на 60-й минуте — последовал навес с углового, Александр Гацкан выиграл борьбу у двух соперников и головой вколотил мяч под перекладину.
В следующем туре «Урал» 23 июля ожидает гостевой матч с «Динамо», а «Ростов» в тот же день примет «Ахмат».
Голы можно посмотреть в официальном «Твиттере» РФПЛ.