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Ловчев: Черчесов был прав, не доверяя Алексею Миранчуку на Кубке конфедераций

15 июля 2017, суббота. 18:23. Футбол

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о матче за Суперкубок России «Спартак» — «Локомотив» (2:1), а также об игре полузащитника «железнодорожников» и сборной России Алексея Миранчука.

«Интересная вещь. Играли две московские команды, тем более на стадионе «Локомотив», то есть болельщиков на трибунах должно быть примерно 50 на 50. Но когда забил «Спартак», оказалось, что три трибуны полностью спартаковские. Это в очередной раз подтверждает клич: «Спартак», ты никогда не останешься один». Если в целом говорить о матче, то он удался. Пусть выдался не столь содержательным по качеству футбола, но ярким и эмоциональным.

Часто говорю, что у нас медленные защитники. Но ни спартаковцы, ни игроки «Локомотива» ни разу, пока были силы, не убежали в отрыв, потому что очень быстрыми, на удивление быстрыми, оказались Кверквелия и Пейчинович. И довольно скоростным показал себя Джикия. И только когда команды устали, начали появляться свободные зоны, защитники перестали успевать. И первая ошибка решила всё. Её сделала защита «Локо».

В концовке «Локомотив» атаковал, по сути, только двумя людьми – Алексеем Миранчуком и Ари. Но первый выглядел неважно, а Ари спартаковцы взяли в тиски. Атаковали сразу при приёме мяча, и в итоге он ничего не смог сделать. И вот ещё что: я часто задавался вопросом, почему Черчесов так мало доверял Миранчуку на Кубке конфедераций. Всё-таки молодой распасовщик, будущее сборной. Но теперь, увидев, в каком он состоянии, вынужден признать: Черчесов был прав. Пока это не уровень стартового состава сборной России.

Когда команды устали, проявилось то, что у «Спартака» более классный состав. Простой пример: тройка полузащитников «Локомотива» — Миранчук, Тарасов и Денисов. Двое сильны только в обороне, а третий никак особенно себя не проявил. А кто у «Спартака» в центре поля? Фернандо, Глушаков и Попов. Существенная разница.

Было ли удаление Адриано? Наверное, да, мог Безбородов показать вторую жёлтую бразильцу. Но почему-то кажется, что по такой игре, когда у Миранчука мало что получалось, а Ари был надёжно прикрыт защитниками, «Спартак» всё равно бы победил», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

Ловчев: Головин играет в современный футбол, а все остальные — в российский
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Алексей Миранчук Ари — футболист Владислав Безбородов Георгий Джикия Евгений Ловчев Луис Адриано Неманья Пейчинович Соломон Кверквелия Станислав Черчесов Кубок конфедераций
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15 июля 2017, суббота
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Должен ли был судья Безбородов удалить с поля Луиса Адриано в матче за Суперкубок?
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