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Деменко: «Ростов» закончит сезон в районе седьмого места

15 июля 2017, суббота. 18:24. Футбол

Бывший полузащитник «Ростова» Максим Деменко поделился ожиданиями от выступления ростовской команды в новом сезоне.

«Сложно говорить с уверенностью о перспективах «Ростова». У команды новый тренер. Удержаться на той высокой планке, которую поставил Курбан Бердыев, будет сложно. У Бердыева был состав, было время его наиграть, «Ростов» себя зарекомендовал при нём как серьёзный клуб.

Стан ростовчан пополнили игроки со спартаковским прошлым. Хорошие, качественные игроки — Песьяков, Паршивлюк, Зуев. В «Спартак» просто так не берут. Команде нужно сыграться, времени было не так много. Не будем забывать и о потерях. Уход Нобоа, Кудряшова, Азмуна – это колоссальные потери. Что касается прогноза на сезон для «Ростова», предположу, что команда закончит чемпионат в районе седьмого места», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новый сезон в РФПЛ стартовал с ничьей между «Уралом» и «Ростовом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Ростов Александр Зуев Кристиан Нобоа Курбан Бердыев Максим Деменко Сергей Паршивлюк Сергей Песьяков Сердар Азмун Фёдор Кудряшов
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