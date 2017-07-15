Деменко: «Ростов» закончит сезон в районе седьмого места

Бывший полузащитник «Ростова» Максим Деменко поделился ожиданиями от выступления ростовской команды в новом сезоне.
«Сложно говорить с уверенностью о перспективах «Ростова». У команды новый тренер. Удержаться на той высокой планке, которую поставил Курбан Бердыев, будет сложно. У Бердыева был состав, было время его наиграть, «Ростов» себя зарекомендовал при нём как серьёзный клуб.
Стан ростовчан пополнили игроки со спартаковским прошлым. Хорошие, качественные игроки — Песьяков, Паршивлюк, Зуев. В «Спартак» просто так не берут. Команде нужно сыграться, времени было не так много. Не будем забывать и о потерях. Уход Нобоа, Кудряшова, Азмуна – это колоссальные потери. Что касается прогноза на сезон для «Ростова», предположу, что команда закончит чемпионат в районе седьмого места», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.