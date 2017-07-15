«Анжи» назвал стартовый состав на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав махачкалинского «Анжи» на домашний матч 1-го утра российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Игра состоится в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Мусалов, Фибель, Афонин, Брызгалов, Гулиев, Карасёв, Липартия, Маркелов, Яковлев.
Запасные: Будаков, Багаев, Кацаев, Данченко, Мамтов, Базелюк, Долгов, Дибиргаджиев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РФПЛ «Анжи» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Дзагоев попал в стартовый состав ЦСКА на матч с «Анжи»