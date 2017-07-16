Ветераны сборной Франции обыграли итальянцев в выставочном турнире Star Sixes

В четвертьфинальном матче выставочного турнира Star Sixes ветераны сборной Франции с капитаном Робером Пиресом обыграли команду Италии во главе с капитаном Алессандро Дель Пьеро со счётом 4:2.
В других четвертьфинальных парах Испания разгромила Нигерию (8:1), Бразилия обыграла Германию (3:1), а Дания победила Англию (3:1). В полуфинале сборная Франции сыграет с Испанией, а команда Бразилии встретится с Данией. Эти встречи, а также игра за третье место и финал турнира пройдут в воскресенье.
Посмотреть голы можно в «твиттере» Star Sixes.