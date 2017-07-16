«Севилья» договорилась с «Манчестер Сити» о трансфере Нолито

Испанская «Севилья» договорилась с английским «Манчестер Сити» о трансфере нападающего Нолито, сообщает Sky Sports. Условия сделки пока не известны.
Игрок прибудет в Испанию в воскресенье для прохождения медицинского осмотра, после чего может подписать с «Севильей» контракт на три года.
Нолито перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года, будучи главным бомбардиром «Сельты», но не сумел завоевать постоянное место в основном составе английского клуба.
В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 30 матчах (в 16 из них вышел в стартовом составе), забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.
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