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«Севилья» договорилась с «Манчестер Сити» о трансфере Нолито

16 июля 2017, воскресенье. 01:54. Футбол

Испанская «Севилья» договорилась с английским «Манчестер Сити» о трансфере нападающего Нолито, сообщает Sky Sports. Условия сделки пока не известны.

Игрок прибудет в Испанию в воскресенье для прохождения медицинского осмотра, после чего может подписать с «Севильей» контракт на три года.

Нолито перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года, будучи главным бомбардиром «Сельты», но не сумел завоевать постоянное место в основном составе английского клуба.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 30 матчах (в 16 из них вышел в стартовом составе), забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

Нолито: не думаю, что Гвардиола верит в меня, хочу уйти из «Манчестер Сити»
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити ФК Севилья Нолито Трансферы
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