Нолито: не думаю, что Гвардиола верит в меня, хочу уйти из «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Нолито прокомментировал возможность своего перехода в «Сельту» или «Севилью», отметив, что не чувствует доверия главного тренера горожан Хосепа Гвардиолы.
«Сельта» или «Севилья»? Это сложный вопрос, я не знаю, как на него ответить. Честно говоря, я не знаю, что случится. Если бы мне пришлось выбирать, то решение было бы очень трудным. В «Сельте» я провёл свои лучшие годы в карьере. «Севилья» — отличный клуб, и он играет в Лиге чемпионов. Каждый вариант имеет свои «за» и «против».
Думаю, эта неопределённость затянется до конца межсезонья, и я не особенно беспокоюсь о том, куда перейду. Думаю, «Сити» запросит большую сумму за меня, так как они заплатили за меня. Я бы хотел узнать обо всём как можно раньше, но пока мне придётся вернуться в клуб и провести там предсезонку.
С декабря и до лета я играл очень мало. Всё, чего мне хочется — это играть, и если у меня будет шанс, я хотел бы уйти и вернуться в Испанию. Я хочу играть и быть счастливым. Я не думаю, что Гвардиола верит в меня", — приводит слова Нолито AS.
В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 30 матчах за «Манчестер Сити» (в 16 из них вышел в стартовом составе), забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач. Контракт Нолито рассчитан до 2020 года.