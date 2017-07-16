Мертезакер: уверен, что Санчес останется в «Арсенале», но ему нужно время

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер прокомментировал ситуацию с нападающим «канониров» Алексисом Санчесом, который этим летом может покинуть клуб.
«Я не разговаривал с ним по этому поводу. Сейчас ему нужен перерыв, отдых. Он сделал очень много для нас. В прошлом сезоне Алексис играл практически во всех матчах, а затем отыграл весь Кубок конфедераций. Сейчас нужно оставить его одного, чтобы он сам понял, что ему нужно.
Однако я уверен, что он останется в команде. Если он чувствует себя комфортно, то играет свободно. Более удобного места, чем «Арсенал», ему не найти», — цитирует немца Daily Mail.