Фонсека: в будущем украинские тренеры и игроки могут проявить себя в Европе

Наставник «Шахтёра» Паулу Фонсека ответил на вопрос, что нужно делать украинским тренерам, чтобы получить работу в сильнейших чемпионатах Европы.
«Что нужно делать украинцам? То же, что португальцам или итальянцам, – трудиться каждый день и становиться лучше. Всегда сложно попасть в топ-чемпионат. В Европе очень много прекрасных, сильных тренеров. Но все мы должны верить в свою работу. Украинские наставники имеют достаточно качеств, чтобы в недалеком будущем попасть в Европу и проявить себя там. Это же можно сказать и об игроках. Думаю, у Украины большой футбольный потенциал. Однако нужно больше людей на стадионах, чтобы повышать имидж и демонстрировать эту картину», — цитирует Фонсеку официальный сайт «Шахтёра».