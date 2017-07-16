Тренер «Олимпийца»: спасибо сайту, оценившему наши шансы с «Крыльями» в 4 %

И. о. главного тренера «Олимпийца» Александр Гутеев поделился впечатлениями от домашнего матча 2-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» (0:0).
«Хотел бы в первую очередь поблагодарить команду за проявленный характер. Благодарны мы также и журналистам одного из интернет-порталов, которые на победу нашей команды давали один процент, на ничью три, а на поражение — 96. Мы рассказали об этом ребятам, после чего их уже не надо было настраивать на этот матч. Парни очень хотели доказать, что не так страшен чёрт, как его малюют, и в итоге сделали это.
Выражение «порядок бьёт класс» сегодня сработало на все сто процентов. А ещё мы очень хотели прервать сухую серию Евгения Конюхова и были близки к этому, но голкиперы в этом матче были на высоте», — цитирует тренера сайт ФНЛ.