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Хацкевич: сегодня лучших футболистов у киевского «Динамо» нет

16 июля 2017, воскресенье. 09:42. Футбол

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился впечатлениями от матча с «Шахтёром» за Суперкубок Украины (0:2).

«Динамичная игра, без центра поля. В первые минуты мы не разобрались в опорной зоне, когда через Тайсона все атаки разгонялись. После пропущенного мяча полностью перехватили инициативу, имели моменты. Во втором тайме пропустили аналогичный мяч. Потеряли нити игры, «Шахтёр» стал больше владеть мячом, играл по счёту. Мы выпустили второго нападающего, создали моменты, Мбокани мог забить. Но за те моменты, которые мы не реализовали, нас наказал соперник.

Не устроило начало матча и период времени после второго мяча. Возможности были, команда старалась и продолжала играть. Команда не остановилась. Первая игра, присутствовало волнение. Что-то у нас получалось, что-то нет. К сожалению, не обошлось без ошибок. Но в сезон мы вступаем с оптимизмом.

Состав ребята знали ещё за два дня до начала матча. Мы его определили по работе на сборах. У нас есть проблемы с крайними защитниками, это показала и сегодняшняя игра. Поэтому мы и приобрели Кендзеру. Проходили атаки «Шахтёра», были прострелы с правого фланга, не получалась диагональная страховка Антунеша. Но сегодня лучших футболистов у нас нет. Нам нужно спокойно всё посмотреть и избавиться от этих ошибок», — цитирует Хацкевича сайт киевлян.

Донецкий «Шахтёр» победил киевское «Динамо» в матче за Суперкубок Украины
Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев) Сообщить об ошибке
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Теги
Динамо Киев Шахтёр Донецк Александр Хацкевич
Новости. Футбол
16 июля 2017, воскресенье
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