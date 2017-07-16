Хендерсон: нужно установить планку амбиций «Ливерпуля» очень высоко

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от предстоящего сезона и рассказал о задачах, стоящих перед командой.
«Нужно установить планку амбиций „Ливерпуля“ очень высоко, ведь у нас есть отличный тренер и очень мощный состав. Наша цель — стараться выиграть каждый турнир, в котором будем участвовать.
Повторюсь, мы должны установить планку очень высоко. Да, турниров будет много — АПЛ, кубки и Лига чемпионов. Но у нас есть фантастическая группа игроков, желающих выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Мы будем упорно трудиться, чтобы произвести впечатление на тренера", — цитирует Хендерсона The Guardian.