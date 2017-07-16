Хавбек «Лацио» Билья официально перешёл в «Милан», подписав трёхлетний контракт

Полузащитник «Лацио» Лукас Билья продолжит карьеру в «Милане». 31-летний аргентинский футболист подписал с новым клубом соглашение, которое будет рассчитано на три года, сообщает официальный сайт «Милана».
Накануне Билья успешно прошёл медицинское обследование перед переходом подписанием контракта. По данным итальянских СМИ, «Милан» отдал за хавбека € 17 млн плюс бонусы в размере € 3 млн, выплата которых будет зависеть от выступлений игрока.
В минувшем сезоне Билья сыграл в 34 матчах за «Лацио», забил пять мячей и отдал четыре голевых паса. Игрок отказался продлевать контракт с римским клубом, который истекает в 2018 году.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Милана».