«Зенит-2» минимально проиграл «Динамо» СПб

«Зенит-2» уступил санкт-петербургскому «Динамо» в матче второго тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Александра Точилина.
Единственный гол в самом начале второй половины игры забил полузащитник Артём Кулишев.
«Зенит-2», не набравший в стартовых матчах сезона ни одного очка, в следующем туре на выезде сыграет с «Тюменью». «Динамо» (6 очков) в третьем туре первенства на своём поле примет воронежский «Факел».
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