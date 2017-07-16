Гаджиев: у «Амкара» ничего не получалось в первом тайме матча с «Ахматом»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал гостевое поражение от «Ахмата» (0:1) в матче первого тура РФПЛ сезона-2017/18.
«Я бы не сказал, что во втором тайме ничего не получилось. Во втором тайме достаточно много получалось. Мы порой прессинговали неплохо, отнимали достаточно быстро мяч, но порой задерживали развитие контратаки. Надо сказать, что „Ахмат“ в обороне сыграл достаточно надёжно, очень внимательно и организованно. Не получалось ничего в первом тайме. Может быть, это связано с торжествами, которые были.
Надо поздравить «Ахмат» с таким праздником. Думаю, что при всех «но», это всё-таки в пользу футбола. Заполненные трибуны, праздник. Это в конечном итоге плюс нашему футболу. Наверное, какие-то мальчишки подтянутся к игре", — заявил Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».