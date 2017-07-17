Паршивлюк: постараемся, чтобы каждую игру на трибунах звучало — «Мужики!»

16 июля в Ростове-на-Дону, в киноцентре, прошла презентация нового тренерского штаба и игроков «Ростова». В рамках презентации на сцену по одному поднимались новые игроки клуба. Исполнительный директор Константин Дзюба вручал каждому игроку футболку с его фамилией и игровым номером.
Первым болельщики смогли поприветствовать словенского полузащитника Жана Майера. После этого к зрителям вышел польский футболист Мацей Вилюш, обратившись к зрителям с приветственными фразами на русском языке. Поочередно поднялись на сцену словенский и исландский защитники Матия Бобен и Сверрир Ингасон. Далее свои футболки получили российские футболисты Владимир Дядюн и Сергей Паршивлюк.
Как отмечается в сообщении на официальном сайте «Ростова», особенно эмоционально отреагировали болельщики клуба на фразу Сергея Паршивлюка о том, что «мы постараемся сделать так, чтобы каждую игру на трибунах звучало: «Мужики!»
Следующими собравшихся поприветствовали Илья Абаев, Сергей Песьяков и Евгений Макеев. Эквадорский полузащитник Жосимар Кинтеро заявил, что очень хочет играть в основном составе и приложит для этого все усилия. За ним на сцену вышли Александр Зуев и Виталий Устинов.
«Хочу пожелать и вам, и нам удачи в этом сезоне. Мы будем отстаивать честь города. Благодаря вам мы достойно выступим в этом сезоне», — сказал Артур Юсупов.
«Считаю, что команда не может быть без болельщиков, а болельщики — без команды. Мы — как единое целое, и я хочу, чтобы все понимали, что в семье радость и горе всегда встречают вместе. Это помогает. Хочу, чтобы вы знали, что я считаю вас и команду своей семьёй», — сказал главный тренер «Ростова» Леонид Кучук.
В концовке презентации на сцену поднялся Эльдор Шомуродов, который в воскресенье стал игроком «Ростова». Футболист подписал с жёлто-синими контракт на четыре года и будет выступать под номером «14».
Фотографию с презентации новичков «Ростова» можно посмотреть в «Инстаграме».