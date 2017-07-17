Шалимов поздравил игроков «Краснодара» после победы над «Рубином»

Наставник «Краснодара» Игорь Шалимов встретил своих подопечных в раздевалке после выездного матча первого тура РФПЛ с «Рубином» (2:1). Тренер поблагодарил футболистов за хорошую игру и поздравил с победой.
Дублем в составе «Краснодара» отметился нападающий Рикардо Лаборде. Колумбиец забил свои голы на 17-й и 33-й минутах. Во втором тайме Максим Лестьенн отыграл один мяч, но уйти от поражения «Рубин» не сумел.
Видео из раздевалки клуба можно посмотреть также на официальном канале «Краснодара» в YouTube.