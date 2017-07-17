Раванелли посоветовал «Ювентусу» приобрести Маркиньоса на замену Бонуччи

Экс-нападающий «Ювентуса» Фабрицио Раванелли, комментируя переход защитника Леонардо Бонуччи из туринского клуба в «Милан», посоветовал «старой синьоре» приобрести вместо него игрока «ПСЖ» Маркиньоса.
«Я очень удивлён. Впрочем, этот трансфер удивил не только меня. Но „Ювентус“ — клуб, который хочет побеждать всегда и везде. Если в клубе возникает небольшая проблема, лучше решить её, попрощавшись с тем или иным футболистом. Думаю, решение об уходе в равной степени было принято „Ювентусом“ и Бонуччи.
Теперь «Ювентусу» нужно купить классного защитника. Такого, как Маркиньос, Тьягу Силва или Костас Манолас. Я бы отдал предпочтение Маркиньосу. Он один из пяти лучших защитников в мире", — приводит слова Раванелли Goal.