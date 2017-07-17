Исла подпишет с «Фенербахче» трёхлетний контракт

Полузащитник «Кальяри» Маурисио Исла может уже в ближайшее время пополнить ряды «Фенербахче», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, вскоре 29-летний чилиец разорвёт соглашение с итальянским клубом, поскольку тот не в состоянии выплачивать ему высокую зарплату. 18 июля Исла должен пройти медосмотр в «Фенербахче», после чего подписать со стамбульским клубом трёхлетний контракт. Частью сделки может стать проведение товарищеского матча между «Фенербахче» и «Кальяри».
В минувшем сезоне Исла провёл 34 матча в Серии А, забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.