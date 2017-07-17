«Арсенал» может пригласить форварда «Селтика» Дембеле в случае ухода Алексиса

Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле интересен лондонскому «Арсеналу». The Telegraph сообщает, что лондонцы могут пригласить 21-летнего футболиста в команду, если не договорятся с Алексисом Санчесом о продлении контракта.
Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что настроен оптимистично относительно будущего Алексиса в команде. Напомним, что заполучить 28-летнего футболиста хотят «Бавария» и «Манчестер Сити».
Контракт чилийского нападающего истекает летом 2018 года, а переговоры о новом соглашении результата пока не дают. Что касается договора Дембеле с «Селтиком», то он действует до 31 мая 2020 года.