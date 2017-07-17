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«Арсенал» может пригласить форварда «Селтика» Дембеле в случае ухода Алексиса

17 июля 2017, понедельник. 09:20. Футбол

Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле интересен лондонскому «Арсеналу». The Telegraph сообщает, что лондонцы могут пригласить 21-летнего футболиста в команду, если не договорятся с Алексисом Санчесом о продлении контракта.

Ранее главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что настроен оптимистично относительно будущего Алексиса в команде. Напомним, что заполучить 28-летнего футболиста хотят «Бавария» и «Манчестер Сити».

Контракт чилийского нападающего истекает летом 2018 года, а переговоры о новом соглашении результата пока не дают. Что касается договора Дембеле с «Селтиком», то он действует до 31 мая 2020 года.

Тьфу на тебя, Алексис Санчес! 20 трансферов, которые могут помочь Венгеру
Акционер «Арсенала» Алишер Усманов говорит, что продлившему контракт Венгеру нужна поддержка боссов клуба. И, соответственно, трансферы.
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Лондон Селтик Алексис Санчес Мусса Дембеле Трансферы
Новости. Футбол
17 июля 2017, понедельник
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