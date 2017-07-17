Бауманн уверен, что Гнабри не обязательно было переходить в «Баварию»

Спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн уверен, что бывшему полузащитнику командыСержу Гнабри стоило ещё на один сезон задержаться в стане бременцев. Тем не менее Гнабри по окончании минувшего сезона перешёл в мюнхенскую «Баварию», которая отдала его на год в аренду в «Хоффенхайм».
«Мы были уверены, что ещё один год в „Вердере“ пошёл бы Гнабри на пользу. Он хорошо прогресировал в „Вердере“ и нашёл здесь свой игровой ритм», — приводит слова Бауманна SID.
Арендное соглашение Гнабри с «Хоффенхаймом» рассчитано до 30 июня 2018 года.