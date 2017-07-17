Калитвинцев: хорошо, что «Динамо» уже в первом туре играет с чемпионом России

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев в преддверии домашнего матча со «Спартаком» в 1-м туре РФПЛ поделился ожиданиями от старта в новом сезоне. Встреча состоится 18 июля, начало игры — в 19:30 мск.
«Хорошо ли начинать сезон со „Спартаком“? Это спорный вопрос. Хорошо начинать с победы, независимо от того, кого ты обыграешь. Для меня это здорово. Сразу окунуться в Премьер-Лигу без раскачки и играть с чемпионом. Уже после первого тура мы прекрасно поймём силу чемпионата.
Выиграем — здорово. Ничья — не так хорошо, а про проигрыш я не говорю. Хорошо, что мы уже в первом туре играем с чемпионом России", — сказал Калитвинцев в интервью клубному телевидению.