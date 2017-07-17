Писарев — о Слуцком в «Халле»: это сенсация, а меня всё устраивает в «Олимпийце»

Бывший тренер молодёжной сборной России и спортивный директор РФС Николай Писарев, ныне возглавляющий «Олимпиец», поделился мнением по поводу назначения Леонида Слуцкого наставником «Халл Сити».
«Это сенсация, конечно, он молодец. Хотелось бы поработать в Англии? Я даже не думал об этом. Пока меня здесь всё устраивает. Думаю, у него получится добиться успеха. Желаю ему удачи.
В финансовом плане это лучшая лига в мире. Англия интересна как продукт, он, скажем так, очень правильный в плане стадионов, посещаемости, телекартинки, спонсоров», — цитирует Писарева «Время Н».
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