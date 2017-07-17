Московский «Арарат» подписал контракт с воспитанником ЦСКА

Московский «Арарат» объявил о переходе сразу двух новых футболистов. Ряды столичной команды пополнили воспитанник ЦСКА Давид Хурцидзе и экс-голкипер «Сокола» Владимир Сугробов. Об этом говорится на официальной странице «Арарата» в «Твиттере».
24-летний Давид Хурцидзе играет на позиции полузащитника. Ранее новичок «Арарата» выступал за молодёжную команду ЦСКА, пензенский «Зенит», ереванский «Улисс», армавирское «Торпедо», «Амкар» и кутаисское «Торпедо».
Последним клубом 20-летнего Сугробова был саратовский «Сокол».
Фото также можно посмотреть в «Твиттере».