Ловчев: игра Дзюбы в Хабаровске просто была плоха, быстрый футбол не для него

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в выездном матче 1-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (2:0).
«Игра Дзюбы в Хабаровске просто была плоха. И вот почему: с новым тренером «Зенит» стал играть значительно быстрее, быстрее стал ходить мяч. Халк много брал на себя, часто мяч передерживал, и у Дзюбы была возможность подстроиться к Халку. В матче со «СКА-Хабаровск» он нигде не успевал. Быстрый футбол не для Дзюбы. С такой игрой перспективы Дзюбы в «Зените» не очень хорошие.
В этом плане Кокорин выглядел лучше. Я не могу сказать, что он был хорош, хорош он был только в «Динамо». Но в Хабаровске Манчини его переформатировал, настроил на быструю атаку. И гол Кокорин забил не случайно, потому что в этом моменте он побежал вперёд. В прошлом году он мяч водил либо поперёк, либо назад. То, что команда ещё не сложилась, это понятно. Также понятно, что Паредес интересный игрок — лишь недавно влился в «Зенит», а уже стал одним из лидеров.
После матча у Манчини спросили, почему он выпустил молодого дебютанта Кузяева, он ответил: «Я знал, что тот забьёт». В общем, можно сказать, что этот очень трудный выезд, прежде всего в плане перелёта, закончился для «Зенита» удачно. Но им ещё работать и работать. И думаю, те, кто сегодня выходил на поле, потеряют место в составе», — цитирует Ловчева «Советский спорт».