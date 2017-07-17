«Фратрия» объявила сбор средств на возведения памятника Черенкову

«Спартак», благотворительный фонд «Красно-белое сердце» и родные легендарного полузащитника столичной команды Фёдора Черенкова сообщили, что закончился этап разработки и согласования проекта памятника на его могилу.
«Спартак» готов полностью оплатить все работы по возведению памятника. При этом каждый болельщик может внести свой вклад в это благое дело. Фёдор Черенков радовал всех нас своей игрой и, жертвуя любую необременительную сумму, все мы сможем отдать долг народному футболисту, — говорится на сайте «Фратрии».
Вы можете перевести средства на счет фонда «Красно-белое сердце», указав следующие реквизиты:
ИНН получателя платежа: 7719288768
КПП получателя платежа: 771901001
Расчетный счёт получателя платежа: 40703810200360001056
Наименование банка получателя платежа: ОАО «УРАЛСИБ»
Адрес банка: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Номер корр. счёта банка получателя платежа: 30101810100000000787
БИК банка получателя платежа: 044525787
Наименование платежа: Пожертвование на памятник Фёдору Черенкову.
Кроме того, у вас есть возможность сделать перевод на счёт через «Яндекс-кошелёк» — 41001291774880 или на счёт через WebMoney — R463096641225.
Помимо этого, вы можете оставить деньги в офисе «Фратрии».