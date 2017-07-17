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Дуглас Коста: хочу доказать, что люди не ошиблись, пригласив меня в «Ювентус»

17 июля 2017, понедельник. 16:09. Футбол

«Ювентус» представил общественности полузащитника Дугласа Косту, который перешёл в туринский клуб из «Баварии». Бразилец рассказал о своём главном желании.

«Я всегда восхищался тем, как играет «Ювентус». Поэтому я был готов воспользоваться предоставленным мне шансом и перейти в эту команду. Итальянская лига сильна, конкурентоспособна. Это то, что мне нравится. Главный тренер и футболисты оказали мне тёплый приём. Я благодарен «Баварии» за всё, что они сделали для меня. Моё главное желание — доказать людям, что они не ошиблись, пригласив меня в «Ювентус», — цитирует Косту пресс-служба туринского клуба.

Дуглас Коста: думаю, с «Ювентусом» я смогу достичь большего, чем с «Баварией»
Источник: Официальный сайт ФК "Ювентус" Сообщить об ошибке
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Бавария Ювентус Дуглас Коста Фото
Новости. Футбол
17 июля 2017, понедельник
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