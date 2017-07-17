Нигматуллин: Канунников в «Спартак» не перейдёт, € 6 млн — это ни в какие ворота

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный переход Максима Канунникова в московский «Спартак».
«Ничего не имею против Максима Канунникова лично, но не вижу логики в интересе к этому игроку. Мне нравится, что делает «Спартак» в последнее время: каждый трансфер, каждый матч. И тут Канунников, который ничем особенно не выделялся в предыдущих командах. Возможно, «Спартак» или отдельно Каррера увидел в нём качества, которые помогут усилить игру. Но, по-моему, Максим априори проигрывает всем игрокам на этой позиции в стане красно-белых. Усилением для них он не выглядит.
Наверное, зерно нужно искать в лимите. Почему бы не взять российского игрока, ведь у него российский паспорт. Надеюсь, что Канунников опровергнет мои слова. Мне кажется, что на данный момент ему может дать больше Курбан Бердыев. Со стороны футболиста, конечно, можно сказать, что играть в команде, которая стала чемпионом и будет играть в ЛЧ, – это шаг вперёд. Но переход просто ради перехода… Не совсем понятно.
Я сначала видел, что «Спартак» миллион готов отдать. Но шесть — уже ни в какие ворота. За такие деньги можно купить качественного футболиста европейского уровня. Я бы советовал красно-белым придержать эту сумму для более нужных и полезных трансферов.
Думаю, что Максим Канунников не перейдёт. Всё-таки разум возьмёт верх. Для многих футболистов сейчас является большой удачей работать под руководством Бердыева. Он в очередной раз доказал это в «Ростове». Первый матч «Рубина» я в счёт не беру, потому что нужно время для того, чтобы заново всех научить играть в бердыевский футбол. И Канунников может при нём заиграть новыми рубиновыми красками», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.