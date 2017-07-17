Орлов: Луиса Адриано в матче за Суперкубок с «Локомотивом» должны были удалять

Телекомментатор Геннадий Орлов разобрал эпизод в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1, доп. время), в котором нападающий красно-белых Луис Адриано, у которого на тот момент была жёлтая карточка, ударил хавбека «железнодорожников» Дмитрия Тарасова.
«Должны были удалять Луиса Адриано. Мне понравилась фраза одного из руководителей судейского корпуса, что неудаление данного замечательного футболиста — это судейская политическая мудрость. То есть это какие-то новые веяния — для арбитров есть российские правила, а не международные.
Арбитр не хотел портить игру? А что делать, если нарушение правил было", — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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