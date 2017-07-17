Тренер «РБ Лейпциг»: интерес «Ливерпуля» к Кейта — огромный комплимент для нас

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль прокомментировал информацию, согласно которой клуб отверг предложение «Ливерпуля» по трансферу полузащитника Наби Кейта.
«Наби чувствует себя здесь комфортно и с нетерпением ждёт нового сезона. Он прекрасно понимает, чего может добиться с „РБ Лейпциг“. Для нас интерес больших клубов — огромный комплимент, но отпускать игроков при первом же предложении — не наш путь. Наша цель — стать большим клубом с хорошей репутацией», — цитирует тренера Kicker.
Гвинейский футболист в прошлом сезоне в 31 матче немецкой Бундеслиги забил восемь голов и сделал семь голевых передач, а «РБ Лейпциг» финишировал вторым.