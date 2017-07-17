Защитник Рейндли Мартина перешёл из «Саутгемптона» в «Эвертон». Контракт 27-летнего футболиста из Кюрасао со «святыми» истёк этим летом, и он перешёл в клуб из Ливерпуля на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на три года, информирует официальный сайт «Эвертона».
В минувшем розыгрыше чемпионата Англии Мартина провёл девять матчей (шесть — с первых минут), в которых не сумел отметиться результативными действиями.
Фото доступно на официальной странице «Эвертона» в социальной сети «Твиттер».