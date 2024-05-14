Озил: больше никогда не буду смеяться над «Тоттенхэмом», если они не проиграют «Сити»

Бывший атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил поддержал «Тоттенхэм» в преддверии матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 14 мая в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Впервые, сегодня вечером: Вперёд, «шпоры»! Если «Тоттенхэм» не проиграет эту игру, я больше никогда не буду над ними смеяться… Обещаю», — написал Озил на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в воскресенье, 12 мая, «Арсенал» набрал 86 очков за 37 матчей в чемпионате Англии. Лондонский клуб вернулся на первое место в турнирной таблице и продолжает борьбу за чемпионство с «Манчестер Сити». При этом по потерянным очкам «Сити» впереди.