Самедов с большой долей вероятности пропустит матч «Динамо» — «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, который не попал в заявку красно-белых на матч Суперкубка России против «Локомотива» (2:1 ДВ) из-за травмы, сказал, что с большой долей вероятности пропустит и матч первого тура РФПЛ с «Динамо». Встреча состоится 18 июля, начало запланировано на 19:30 мск.
«Думаю, пропущу и матч с „Динамо“. У меня есть небольшое повреждение. Оно не какое-то глобальное, но неприятное. Лучше пропустить небольшой промежуток, но на 100 % выздороветь», — сказал Самедов в эфире «Спорт FM».
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