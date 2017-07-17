Харт прошёл медосмотр в «Вест Хэме»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт близок к переходу в «Вест Хэм Юнайтед». Футболист уже прошёл для «молотобойцев» процедуру медицинского обследования, информирует Sky Sports. Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие дни.
По данным СМИ, «Вест Хэм» арендует Харта на сезон, а «Манчестер Сити» будет платить часть зарплаты вратаря. При этом по окончании сезона «Вест Хэм» сможет выкупить игрока.
В прошлом сезоне Харт на правах аренды играл в Италии, где защищал цвета «Торино». Контракт англичанина с «Манчестер Сити» действует до лета 2019 года.