Гиггз: в «Манчестер Юнайтед» Лукаку потребуется толстая кожа

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прокомментировал переход нападающего Ромелу Лукаку из «Эвертона» в «МЮ».
«Он будет находиться под пристальным наблюдением, которого у него никогда не было в «Вест Бромвиче», «Челси» или «Эвертоне». Лукаку потребуется толстая кожа, потому что в „МЮ“ на него постоянно будет идти давление. Ему нужно будет внимательно слушать тренеров, это очень важно. Если Ромелу упустит свой шанс, на его место придёт тот, кто этим шансом воспользуется. В „МЮ“ нужно доказывать свою готовность постоянно.
Я слышал про интерес «МЮ» к Морате, но у Лукаку есть перед ним несколько преимуществ: Ромелу уже играл в АПЛ, он дружит с Полем Погба, что тоже облегчит адаптацию. И он знаком с требованиями Моуринью", — цитирует Гиггза Sky Sports.
По неофициальной информации, сумма трансфера составила £ 75 млн (около € 85 млн). 24-летний футболист сборной Бельгии выступал за «ирисок» с 2013 года.