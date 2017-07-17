Фаулер: АПЛ прекрасна — нужно потратить £ 200 млн, чтобы просто не упасть ниже

Экс-нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер призвал «Тоттенхэм Хотспур» вести себя активнее на трансферном рынке.
«В последние годы „Тоттенхэм“ в порядке: игроки очень уважают Почеттино и бьются за него, у „шпор“ есть хороший костяк и несколько лидеров. Но в последние годы они сделали пару крайне сомнительных трансферов. Мусса Сиссоко, Винсент Янссен и так далее. „Тоттенхэму“ повезло занять второе место в АПЛ, потому что Кейн пропустил из-за травм лишь несколько матчей.
Смотрите: «Сити» уже потратил огромную сумму этим летом, «МЮ» выложил £ 150 млн и не хочет останавливаться, «Эвертон» штампует трансфер за трансфером, «Арсенал» сделал несколько хороших покупок, в «Ливерпуле» тоже обещают усилиться. А «шпоры» стоят на месте. АПЛ прекрасна: нужно потратить £ 200 млн, чтобы просто не упасть ниже", — цитирует Фаулера Mirror.