Новичок «Краснодара» прописал в контракте возможность делать кульбиты после гола

Накануне стало известно, что состав «Краснодара» пополнит 20-летний нападающий сборной Румынии Андрей Иван из клуба «Университатя» (Крайова). Румынские СМИ обнародовали детали трансфера.
Сумма сделки составила € 3 млн. Ещё € 1 млн «Краснодар» выплатит «Университате» в качестве бонусов в случае достижения Иваном определённых успехов. Кроме того, по информации Gazeta Sporturilor, «Университатя» получит 25% от трансфера в случае продажи «Краснодаром» футболиста в будущем.
Что касается личного контракта Ивана, то он рассчитан на пять лет, а его зарплата, по разным данным, составит от € 400 тыс. до € 550 тыс. в год.
О наиболее любопытной детали контракта с «Краснодаром» рассказал сам Иван в интервью Sport.ro. «В соглашении прописан пункт, по которому мне разрешается делать кульбиты после каждого гола. Я смогу радоваться голам так, как мне захочется. Очень рад этому трансферу, так как хотел уехать за рубеж. Со мной в Россию отправится и семья».
Видео кульбитов в исполнении новичка «Краснодара» можно посмотреть в YouTube.
В составе клуба «Университатя» Андрей Иван сыграл 101 матч, забил 19 голов и сделал 13 голевых передач.