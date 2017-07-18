Карпин: выступление сборной России на КК-2017 оцениваю как неудовлетворительное

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин подвёл итоги выступления сборной России на Кубке конфедераций — 2017 и выразил надежду, что на чемпионате мира 2018 года команда сыграет намного лучше. Россияне заняли третье место в группе А вслед за Португалией и Мексикой и не смогли выйти в полуфинал Кубка конфедераций.
«Как можно оценить выступление команды, которая даже не вышла из своей группы? Исключительно как неудовлетворительное. Впереди ещё год подготовки. В любом случае будем болеть за нашу сборную и надеяться на лучший результат на предстоящем домашнем мировом первенстве», — приводят слова Карпина «Известия».
Карпин — о Черчесове: какое там понимание футбола из ворот — вообще загадка