Защитник «Лестера» Хут пропустит 6-8 недель из-за операции

Защитник «Лестера» Роберт Хут пропустит начало нового сезона в Премьер-лиги после операции, которая футболисту была сделана на голеностопе, сообщает официальный сайт клуба. Теперь 32-летнему игроку предстоит восстановление, которое займёт от шести до восьми недель.
«В межсезонье Роберт сообщил, что чувствует некоторый дискомфорт с лодыжкой. Ему сделали операцию, и, к счастью, она была успешной. Это неудача для Роберта, но мы думали, что может быть и хуже. Ожидаем, что он в течение шести-восьми недель вернётся в строй», — цитирует наставника «лис» Крэйга Шекспира официальный сайт «Лестера».