Кировское «Динамо» снялось с первенства ПФЛ из-за недостатка финансирования

Кировское «Динамо» приняло решение сняться с первенства Профессиональной футбольной лиги из-за недостаточного финансирования. Решение было принято 17 июля после заседания общего собрания учредителей и правления автономной некоммерческой организации.
«Ввиду отсутствия достаточного количества средств на участие команды в ПФЛ по итогам работы принято решение о переходе команды в третий дивизион. Данное решение принято с целью сохранения команды и предоставления возможности любителям футбола посещать игры полюбившейся команды», — говорится на странице кировской команды в социальной сети «ВКонтакте».