Карасёв: постараемся, чтобы после игры «Динамо» — «Спартак» не говорили о судьях

Российский арбитр Сергей Карасёв, который обслужит матч 1-го тура Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак», рассказал, чего он ожидает от предстоящей встречи. Поединок состоится сегодня, 18 июля, в Химках и начнётся в 19:30 по московскому времени.
«Много болельщиков. Хороший стадион, поле. „Динамо“ вернулось в Премьер-Лигу, все ждут от команды результатов, а „Спартак“ — чемпион. Такая интрига! Постараемся сделать всё, чтобы о нас, судьях, не говорили после матча», — цитирует Карасёва «Российская газета».
Букмекеры оценили шансы «Спартака» начать защиту титула с победы над «Динамо»