Погребняк: со здоровьем всё в порядке, готов сыграть со «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча 1-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком», а также рассказал о состоянии здоровья. Встреча состоится 18 июля. Начало — в 19:30 мск.
«Со здоровьем всё в порядке, готов сыграть со «Спартаком». Все мы прекрасно понимаем важность этого матча. Единственный мяч за «Динамо», кстати, я забил именно «Спартаку». Болельщики на недавней встрече напомнили мне про это. В моменте с голом Кокорин ударил, Ребров отбил — а я добил. По ходу матча вели 2:1, должны были доводить игру до победы, но из-за недопонимания в обороне проиграли, бездарно отдав концовку. Несмотря на тогдашнее поражение, я ожидал, что дальше будет легче. Но как сложился сезон, все прекрасно помнят (»Динамо" заняло 15-е место и вылетело из Премьер-Лиги. — Прим. «Чемпионата»).
Возможно, хорошо, что первый матч сезона у нас именно с красно-белыми. Эмоции, трибуны — всё это будет нам на руку. Возьмём командной игрой, плюс у нас в составе отличные исполнители. Панченко — однозначно лучший игрок прошлого сезона, как по мнению болельщиков, так и по мнению игроков. Посмотрим, как он сможет проявить себя в лиге уровнем выше. Сам Кирилл на встрече с болельщиками заявил, что 15 голов за сезон будут для него хорошим результатом. Я бы сказал, что этот результат будет не просто хорошим, а отличным, учитывая, что большинство нападающих у нас забивают не больше 10. С 15 голами Панченко «Динамо» будет в первой семёрке», — рассказал Погребняк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».