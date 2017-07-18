В Ставропольском крае построили «Зенит-арену» из соломы

В Ставропольском крае на ферме «Пономарёво» построили стадион из соломы, который назвали «Зенит-ареной» — в честь стадиона в Санкт-Петербурге. Как сообщает телеканал «Дождь», такая «арена» была построена за пять дней, на неё потратили 41 тыс. рублей, а в ходе строительства «не было распилено ни одного рубля», что написано на стадионе.
Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге официально был открыт в 2017 году. На нём свои домашние матчи проводил «Зенит», а летом арена принимала встречи Кубка конфедераций.
Сорокин: ничего страшного с газоном «Крестовского» нет
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