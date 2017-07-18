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Ф. Кэмпбелл близок к переходу в «Халл Сити»

18 июля 2017, вторник. 17:30. Футбол

Нападающий Фрэйзер Кэмпбелл продолжит карьеру в «Халл Сити», сообщает Sky Sports. 29-летний форвард пройдёт медицинский осмотр, а затем подпишет контракт с командой, главным тренером которой является российский специалист Леонид Слуцкий.

Кэмпбелл после ухода из «Кристал Пэлас» является свободным агентом. В прошлом сезоне нападающий сыграл в 12 матчах английской Премьер-лиги и забил один гол.

Кэмпбелл уже выступал за «Халл Сити» в сезоне-2007/08 на правах аренды. В составе «тигров» он провёл 37 матчей и забил 15 мячей.

Фрэйзер Кэмпбелл перешёл в «Кристал Пэлас»
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Халл Сити Фрэйзер Кэмпбелл Трансферы
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18 июля 2017, вторник
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