Сапета: «Динамо» в матче со «Спартаком» будет стараться играть только на победу

Полузащитник «Динамо» Александр Сапета поделился ожиданиями от матча первого тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«На стадионе душновато. Готовимся к матчу, и хорошо, что я вспотел. Для нас лучше начинать сезон с чемпионом, сразу включиться. Долго ждали этот матч. Очень интересный, захватывающий поединок. Как будем стараться играть? Только на победу», — заявил Сапета в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак». Начало в 19:30 мск.