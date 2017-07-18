«Динамо» – «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

Во вторник, 18 июля, в Москве на стадионе «Арена Химки» состоится матч первого тура РФПЛ между «Динамо» и «Спартаком». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».
Встречу 18.07.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.
Ранее команды встречались друг с другом 53 раза. 27 раз победу праздновали футболисты «Спартака», 16 раз матч завершался вничью, и 10 раз сильнее оказывались игроки «Динамо». Последняя встреча между ними состоялась в мае 2017 года и завершилась победой «Спартака» со счётом 3:0.
Калитвинцев: хорошо, что «Динамо» уже в первом туре играет с чемпионом России