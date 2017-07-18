«Ницца» подписала контракт с Жалле

«Ницца» официально объявила о подписании контракта с защитником Кристофом Жалле, предыдущим клубом которого был «Лион».
В «Ниццу» 33-летний француз перешёл в качестве свободного агента — его контракт с «Лионом» истекал летом 2018 года, но стороны расторгли соглашение.
Жалле перешёл в «Лион» в 2014 году из «ПСЖ». За это время он провёл 92 матча, забил четыре гола и сделал 15 голевых передач.
Жалле дважды становился чемпионом Франции с «ПСЖ» и один раз выигрывал Кубок страны. В активе новичка «Ниццы» 14 матчей и один гол за сборную Франции.
Видео подписания Жалле контракта с «Ниццей» можно посмотреть в «Твиттере».